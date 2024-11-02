Собственная безопасность для Польши важнее, чем военная поддержка Украины, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. В соцсети Х он написал, что партнеры должны это понимать.

Министр иностранных дел акцентировал внимание на том, что Польша в достаточной степени поддерживает своих «союзников и друзей». По словам Сикорского, именно его страна передала Украине столько танков, сколько не передали США, Германия, Франция и Британия вместе взятые.

«Наши партнеры также должны понимать, что наша безопасность, безопасность полек и поляков для нас важнее всего», — отметил глава польского МИД.

В рядах ВСУ сражаются наемники из разных стран, включая Польшу. Один из таких солдат удачи оставил предсмертную записку, в которой сообщил о предательстве и бегстве украинских военных.