Украинские боевики запустили беспилотники по общежитию колледжа Старобельска тремя волнами с разницей в 10 минут, потому что понимали, что из здания выбегают студенты. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она прибыла в пострадавший от налета дронов город для сопровождения иностранных журналистов, освещающих последствия теракта.

«Конечно, [они знали], потому что было три волны, через каждые 10–15 минут летело 16 БПЛА», — ответила Лантратова на вопрос, знали ли украинские боевики, что из общежития выбегают студенты.

Омбудсмен подчеркнула, что в районе, где находится разрушенное здание общежития, нет никаких военных целей — ВСУ наносили удары по гражданским.

Лантратова добавила, что на разрушении здания общежития украинские боевики не остановились и продолжили запускать ударные беспилотники по спасателям, которые разбирали завалы.

«Им мало было убитых детей, они все последующие дни [били], пока здесь откапывали детей. Мы видели жуткий плач родителей, но им было все равно, они постоянно стреляли», — добавила уполномоченный по правам человека.

В беседе с корреспондентом RT Лантратова заявила, что у погибших студентов обнаружили минно-взрывные ранения. Она добавила, что все жертвы теракта — 2006–2007 годов рождения и с младенчества находились «в этом ужасе, в этом кошмаре», а из-за решений киевской власти потеряли возможность пожить взрослой жизнью.

«Я, как мать, просто не могу сказать, что может чувствовать родитель, женщина. Мы просто молимся вместе с ними», — подытожила Лантратова.

В воскресенье, 24 мая, в рамках организованного Министерством иностранных дел России пресс-тура в Старобельск прибыла группа журналистов из 19 стран. Встретившая их омбудсмен заявила, что сотрудники иностранных редакций проведут в городе столько времени, сколько захотят, чтобы зафиксировать все преступления киевского режима и рассказать о них миру.