С момента вторжения на российскую территорию ВСУ, по официальным данным, потеряли уже около 60 тысяч человек. Поэтому происходящее в Курской области должно приводить украинское общество в ужас, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», — отметил он.

По мнению военкора, общие цифры потерь ВСУ должны не впечатлять, а ошеломлять. Однако западных партнеров Киева это не интересует, ведь они «пекутся о материальном ущербе, переводя число уничтоженной военной техники в денежный эквивалент».

В связи с этим Поддубный предупредил Украину, что российские бойцы не собираются останавливаться.

Минобороны ранее сообщило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок под Курском. Потери боевиков превысили 370 человек.