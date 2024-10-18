Без одобрения и помощи? В США в пух и прах разбили идею о создании ядерного оружия на Украине

Украина не сможет создать ядерное оружие без поддержки и согласования с западными союзниками. Такое заявление сделал бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

«Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО», — написал он.

По словам Берлетика, если подобное оружие появится у ВСУ, то всю ответственность его применения будет нести НАТО. Военный добавил, что само обсуждение этого вопроса демонстрирует отчаяние и слабость Запада, показывает «провальность их прокси-войны».

Ранее газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Украины якобы за пару недель может создать ядерное оружие и начать применять его против российской стороны. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил 360.ru, что подобные заявления «не стоят выеденного яйца», потому что у Украины нет ни материалов, ни компетенций, ни промышленности для таких задач.