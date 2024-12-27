Почти 50% украинцев посчитали победу Трампа возможностью приблизить мир

Примерно половина опрошенных международным институтом социологии украинцев выразили надежду, что приход Дональда Трампа к власти в США приблизит мир на Украине. Об этом сообщил сайт исследовательского центра.

Специалисты в рамках всеукраинского опроса общественного мнения «Омнибус» выяснили, как граждане относятся к победе Трампа на выборах в США. Всего социологи опросили 985 респондентов.

По данным исследования, 45% украинцев считают, что приход республиканца к власти ускорит урегулирование конфликта. Еще 14% предположили, что мир становится еще более отдаленным из-за победы Трампа. Остальные 40% респондентов либо не смогли определиться с ответом, либо посчитали, что ничего не изменится.

Ранее спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп учел опыт прошлых мирных переговоров и собирается добиться справедливого мира. Избранный президент США имеет свой взгляд на то, как урегулировать ситуацию, добавил он.