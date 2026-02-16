Без этого никак: что будет значить освобождение Покровки и Миньковки

Военкор Коц: взятие Миньковки в ДНР позволит подойти к Дружковке с востока

Освобождение Покровки позволит российским военным создать новый плацдарм в Сумской области, а Миньковки — приблизить освобождение ДНР. Об этом написал в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

Если российская армия двинется из Покровки на юг, то сможет занять поселок Краснополье — это осложнит противнику маневрирование в приграничных районах, поскольку там проходит железнодорожная линия. Если — на север, то перережет крупную трассу, ведущую к государственной границе.

В свою очередь, после освобождения Маньковки можно будет занять плацдарм для наступления с востока на города Краматорск и Дружковка, входящие в главную линию обороны ВСУ в Донбассе.

«Освобождение ДНР невозможно без ее захвата», — заключил Коц.

Накануне российские военные освободили сразу четыре населенных пункта в Запорожской области, приблизившись к областному центру.