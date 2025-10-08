Планы командования ВСУ по заводу группы украинских военных в Купянск в Харьковской области провалились из-за истощения бойцов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по данным их источников, боевики ВСУ за пределами Купянска долгое время остаются без еды и воды. Как результат — они истощены и обезвожены, просто физически неспособны заходить в город для контратак.

Командование ВСУ при этом не только отказывается эвакуировать обессиленных боевиков, но даже направлять им провиант. Свой отказ аргументируют тем, что еду они получат как только войдут в город.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что подразделения западной группировки ВС РФ заняли две трети Купянска.