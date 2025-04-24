Украина не боролась за Крым, он стал российским без единого выстрела. Президента США Дональд Трамп заявил об этом на встрече с премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере в Белом доме. Трансляцию переговоров вела пресс-служба американской администрации.

«Крым был передан при президенте Бараке Хусейне Обаме, это не имеет ничего общего со мной. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать», — сказал он.

На вопрос о том, пойдет ли киевский режим на территориальные уступки, Трамп ответил уклончиво. Он сказал, что Украина много сражалась, потеряла земли, и США сделают для нее все возможное.

Американский президент заявил о большом прогрессе в решении украинского вопроса. Трамп анонсировал важные встречи в ближайшие дни.