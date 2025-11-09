Село Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка) не представляет стратегического значения для Вооруженных сил Украины. Они удерживают его исключительно ради денег на оборону территории ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что с военной точки зрения украинскому командованию нет смысла цепляться за этот населенный пункт. Выгода, по мнению Марочко, исключительно политическая.

«Они пилят те деньги, которые приходят с Запада и которые нужно распределять на так называемую Луганскую область. А для того, чтобы их распределять, нужно хоть как-то показывать, что какая-то часть территории региона находится еще под их контролем», — объяснил специалист.

В руках киевского режима остался небольшой клочок Кременского района ЛНР. Марочко заявил, что на нем нет ни жителей, ни инфраструктуры.

В ноябре украинский беспилотник с поражающими элементами ударил по двухэтажному торговому центру в Новопскове. Некоторые помещения охватил огонь.