«Беспомощная агония». В Госдуме объяснили массированную атаку БПЛА 11 марта
Депутат Хамитов называл беспомощной агонией атаку БПЛА 11 марта
Киевский режим продолжает истерично взбрыкивать, пока Россия и США пытаются договориться об урегулировании конфликта. Об этом заявил 360.ru депутат Госдумы Амир Хамитов.
Он напомнил, что атака БПЛА на Подмосковье произошла прямо перед американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии.
«Портить себе репутацию в тот момент, когда решается самый важный для тебя вопрос, можно только тогда, когда никакой репутации уже давно не осталось», — отметил депутат.
По его словам, Украине уже не получится скрыть истинные намерения за страдальческими воплями, а ее поведение надоело уже даже вчерашним партнерам. Хамитов назвал эту атаку беспомощной агонией режима.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшую атаку самой массированной. По его словам, на подлетах к столице сбили 74 вражеских беспилотника.