Киевский режим продолжает истерично взбрыкивать, пока Россия и США пытаются договориться об урегулировании конфликта. Об этом заявил 360.ru депутат Госдумы Амир Хамитов.

Он напомнил, что атака БПЛА на Подмосковье произошла прямо перед американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии.

«Портить себе репутацию в тот момент, когда решается самый важный для тебя вопрос, можно только тогда, когда никакой репутации уже давно не осталось», — отметил депутат.

По его словам, Украине уже не получится скрыть истинные намерения за страдальческими воплями, а ее поведение надоело уже даже вчерашним партнерам. Хамитов назвал эту атаку беспомощной агонией режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшую атаку самой массированной. По его словам, на подлетах к столице сбили 74 вражеских беспилотника.