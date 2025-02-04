Бесплатный показ спектакля для детей участников СВО провели в Мытищах

Показ спектакля «Серебряное копытце» в театре «Огниво» прошел специально для детей участников специальной военной операции в Мытищах. Сеанс организовали на благотворительной основе, что позволило детям и их родителям насладиться атмосферой искусства и волшебства.

Депутат от «Единой России» Алексей Гущук принял участие в театральном представлении для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Показ спектакля «Серебряное копытце», который стал настоящим праздником для семей защитников нашего суверенитета, прошел в театре «Огниво».

«Мы должны поддерживать не только наших солдат, но и их семьи, которые ждут и переживают за них. Дети нуждаются в радости и положительных эмоциях, и наш спектакль — это небольшой шаг к тому, чтобы сделать их жизнь ярче», — отметил Алексей Гущук.

Спектакль собрал много зрителей и был наполнен смехом и весельем. Дети с интересом следили за происходящим, а их родители смогли отвлечься от тревог и повседневных забот. Депутаты и организаторы надеются, что подобные мероприятия станут традицией и будут радовать не только детей, но и всех, кто вносит вклад в защиту нашей страны.