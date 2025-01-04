Бесплатный показ спектакля для детей бойцов СВО прошел в Подольске

В Подольском драматическом театре состоялась премьера семейного спектакля «Волшебные приключения Емели», который посетили дети из семей участников специальной военной операции. Им были предоставлены бесплатные билеты.

Всего премьеру посмотрели 150 зрителей, и зал был полностью заполнен. В новом спектакле все как в настоящей русской сказке: печка едет сама, ведра ходят по приказу Емели, а капризная принцесса добавляет истории веселых поворотов. Герои не только живут в мире чудес, сотворенных по щучьему велению, но и радуют зрителей зажигательными танцами и песнями. Постановка подарила детям яркие эмоции и праздничное настроение.

Также в театре представили еще одну новую постановку — спектакль «Ночь перед Рождеством», режиссером которого выступила художественный руководитель театра Наталия Лавровская. Это уже третья крупная работа Лавровской, ранее она ставила спектакли «Евгений Онегин» и «Мастерская волшебника Дроссельмейера».

«Надеюсь, после просмотра спектакля зрители взглянут на книгу „Ночь перед Рождеством“ не только как на сказку, но и как на более глубокое произведение», — отметила Наталия Лавровская.

В постановке приняли участие 14 талантливых актеров театра, среди которых Сергей Стегайлов, Ирина Велькина, Павел Сарычев и Татьяна Шендрик.