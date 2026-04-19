Бесплатные тренировки для ветеранов СВО пройдут в Люберцах

В городском округе Люберцы на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) стартовали бесплатные тренировки по боксу для ветеранов СВО. Член Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО и координатор Ассоциации по Московской области Александр Павлов собственным примером показывает, как спорт помогает справляться с вызовами после службы.

Александр занимается боксом под руководством мастера спорта, директора КСШОР Дмитрия Коровкина.

Он отметил, что спорт стал для него настоящей опорой после возвращения домой, помогая не только восстановить физическую форму, но и обрести душевное равновесие, уверенность и новых друзей. Он пригласил каждого ветерана СВО присоединиться к тренировкам, подчеркнув, что вместе они станут только сильнее.

Занятия направлены на физическую и психологическую реабилитацию, помогают возвращению к активной жизни и формируют сообщество единомышленников. Опытный наставник помогает участникам восстановить здоровье и обрести уверенность в себе.

Тренировки для ветеранов СВО проходят в КСШОР по адресу: улица 8 Марта, дом 6А, по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:30.