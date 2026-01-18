Бесплатные тренировки для семей участников СВО начались в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах стартовали бесплатные спортивные тренировки для членов семей участников специальной военной операции. Проект, реализованный при содействии главы муниципалитета Владимира Волкова и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, направлен на всестороннюю поддержку близких защитников Отечества.

Программа, начавшаяся 14 января, включает занятия в тренажерном зале, которые помогают укрепить физическое и психологическое здоровье, а также способствуют созданию поддерживающего сообщества. Тренировки проходят три раза в неделю.

«Очень важно, чтобы семьи наших героев чувствовали постоянную заботу и поддержку. Спорт — это не только здоровье, но и отличный способ снять напряжение, найти новых друзей», — отметила руководитель Центра поддержки участников СВО при Госфонде «Защитники Отечества» Алеся Давранова.

Для участия в программе необходимо предварительно записаться по телефону 8 915 105 57 78. Проект стал частью комплексной социальной политики, направленной на помощь семьям военнослужащих в городском округе Люберцы.