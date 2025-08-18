Бесплатная юридическая консультация для семей участников СВО прошла в Можайске

Всестороннюю юридическую помощь продолжают оказывать военнослужащим и их семьям в Можайске. Накануне в военном комиссариате округа вновь провели тематическую встречу.

Такое мероприятие проходит в Можайске уже в восьмой раз за этот год. Специалисты помогают решить вопросы, касающиеся, к примеру, оформления документов и получения мер поддержки.

«Уделяем поддержке семей участников СВО особое внимание. Помимо регулярных юридических приемов, проводятся личные встречи с родными наших бойцов. В ходе таких мероприятий есть возможность услышать, понять конкретные нужды и трудности, оказать не только моральную поддержку, но и помочь в решении самых сложных ситуаций, привлекая все необходимые ресурсы округа», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Кроме того, забор ДНК для поиска пропавших без вести бойцов проводят в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества в Можайске.