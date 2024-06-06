Беспилотный вездеход «Тоша» модернизируют для борьбы с дронами

Российский беспилотный вездеход «Тоша» оснастят турелью для сбивания дронов

Фото: РИА «Новости»

Автоматическую турель установят на наземную беспилотную платформу «Тоша» для ударов по беспилотникам противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в комментарии ТАСС рассказали представители компании-разработчика вездехода.

Собеседники пояснили, что сейчас наземный беспилотник бойцы используют для доставки грузов, а также для эвакуации раненых. Платформа передвигается со скоростью до 70 километров в час на расстояние до 180 километров. При этом нести вездеход может до тонны груза.

Единственное, что грозит «Тоше» — это летающие дроны, которые могут его атаковать. Поэтому платформу оснастят специальной защитой, которая поразит воздушные цели.

«Установка турели на беспилотную платформу позволит уничтожать дроны безопасно для оператора», — заявили представители компании.

Собеседники пояснили, что турель сработает автоматически и поразит летающие беспилотники патронами большого калибра с дробью на дистанции до 100 метров. Чтобы еще сильнее обезопасить платформу, на нее установят сразу несколько стволов.

«Поскольку отдача от них сильнее, чем от ружья, и человек не сможет это носить, мы предлагаем устанавливать подобное вооружение на нашу платформу», — подчеркнули представители компании.

В середине мая в зоне проведения специальной военной операции появились специальные роботы, оснащенные системой радиоэлектронной борьбы «Тритон», предназначенной для защиты от украинских беспилотников. Роботов задействовали для прикрытия эвакуационных групп.

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