Беспилотную опасность объявили в Ставропольском крае второй раз за сутки

Режим беспилотной опасности снова объявили в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на платформе «Макс» .

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он.

Это стало вторым таким предупреждением за сутки. РСЧС призвала население укрыться в помещениях без окон с несущими стенами.

ВСУ атаковали беспилотниками также Курскую область. За сутки от даров пострадали пять человек — мужчины 40,41, 46 и 53 лет и 65-летняя женщина. За ночь над регионом сбили 138 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Украинские боевики 74 раза использовали артиллерию.