Беспилотную опасность объявили на территории Подмосковья

На территории Московской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

Местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Находящимся на улице рекомендовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Также предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Сегодня утром ВСУ осуществили массированную атаку на Белгород, 12 человек пострадали, среди раненых двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали, одна из женщин получила слепое осколочное ранение головы, ей оказали помощь на месте.