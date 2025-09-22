Беспилотники ВСУ попытались атаковать станицы в Краснодарском крае

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Работу ПВО зафиксировали в Ейске, Славянске-на-Кубани, в станицах Стародеревянковская и Гривенская. Об этом сообщил Telegram-канал Оперштаба Кубани.

«Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах», — сказано в сообщении.

Из-за падения обломков дрона загорелась трава в промышленной зоны.

В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции. В станице Гривенской Калининского района в одном из частных домов беспилотник серьезно повредил крышу, разгорелся пожар. Также осколками повредило соседние дома.

Предварительно, пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

Ранее сирена загудела в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко предупредил жителей об опасности.