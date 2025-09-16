Беспилотники ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области, есть раненые

Балицкий: в результате удара ВСУ по Васильевке ранена женщина, разрушена часовня

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по городу Васильевка в Запорожской области. Об атаке сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

По его словам, прицельным ударом разрушена действующая часовня, повреждены два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, ее госпитализировали. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Балицкий назвал подобные удары войной с мирной жизнью, отметив, что противник выбирает цели, которые не могут дать отпор.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии район топливных складов Запорожской АЭС. Очаг возгорания находился примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом.