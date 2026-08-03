Беспилотники ВСУ атаковали следовавшее в Россию турецкое судно

Украинские боевики атаковали беспилотниками судно под флагом Камеруна, следовавшее из Турции в Новороссийск. Сухогруз Nadezhda перевозил овощи и фрукты, сообщила газета Cumhuriyet .

При атаке пострадали четыре моряка, в том числе три гражданина Турции. Судно атаковали в 16:30 по местному времени (совпадает с московским) примерно в 30 милях от Новороссийска. Капитан корабля Ялчин Шахин отметил, что судно атаковало шесть-семь беспилотников ВСУ. После удара на борту возник пожар.

Судно Nadezhda построено для перевозки накатных грузов, его оперативным и техническим менеджером является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.

В конце июля ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. В результате удара на судне произошел взрыв, один моряк погиб, еще один получил ранения.