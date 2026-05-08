Беспилотники ВСУ атаковали промплощадки в Пермском крае

Губернатор Махонин заявил об атаке БПЛА на промпредприятия в Пермском крае

Беспилотные летательные аппараты совершили атаку на промышленные площадки Пермского края. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, обошлось без пострадавших и жертв, на месте работают все оперативные службы. С площадок эвакуировали сотрудников.

«Работает оперативный штаб, в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности», — написал Махонин.

Губернатор призвал население направиться в укрытие в случае срабатывания систем оповещения. Он напомнил, что можно спуститься в цокольные этажи и подвалы капитальных строений, парковки и подземные переходы.

Минобороны России утром 8 мая сообщало, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 264 украинских беспилотника над российскими регионами. Пермского края в сводке ведомства не было.