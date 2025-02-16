Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что еще один украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор. В результате взрыва в двух частных домах выбило стекла, посекло фасады и заборы. Повреждения получил газопровод. Его перебило, но утечку газа уже устранили.

Губернатор уточнил, что оперативные службы проведут обход днем. Информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.

Ранее в Волгограде один человек получил легкие травмы из-за падения обломков беспилотника. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Также известно, что обломки аппарата упали на кровлю жилого дома и припаркованный автомобиль.