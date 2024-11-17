Беспилотники, диверсии и ракеты. Украина захочет отомстить за удары по инфраструктуре

Российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге. Каким будет ответ Украины, Анастасия Букреева на стриме 360.ru выясняла вместе с военным экспертом Василием Дандыкиным.

Собеседник телеканала выразил уверенность, что ответ последует незамедлительно. В первую очередь это будут беспилотники, уверен Дандыкин. Он отметил, что украинские дроны стали все более дальнобойными и мощными, что подтверждает дальность их полетов.

«Ну и, конечно, диверсия. Диверсии, попытки диверсии, закладка взрывчатки. Диверсантов, террористов отлавливают наши спецслужбы. Видно, что это даже за Уралом», — добавил эксперт.

Что касается дальнобойных ракет, то российские войска ежедневно наносят превентивные удары, чтобы предотвратить подобные действия ВСУ.

«Удары наносятся не только по энергетической структуре нашими летчиками, моряками, но и по аэродромам, где могут базироваться самолеты западного производства, остатки авиации, которые были у ВСУ», — заявил Дандыкин.

Ранее вслед за США Франция и Британия также разрешили удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории России.