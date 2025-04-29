Беспилотник ВСУ упал около дома-музея Тургенева в Орловской области

Обломки украинского дрона рухнули в Орловской области неподалеку от объекта культурного наследия народов России — дома-музея писателя Ивана Тургенева. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

Беспилотник ВСУ нейтрализовали средства противовоздушной обороны. Обломки аппарата упали на территорию между музеем и оградой Тургеневского дуба.

Клычков отметил что во время ЧП никто не пострадал, музей продолжит работать в штатном режиме. Также он поблагодарил огнеборцев, спасателей и росгвардейцев за слаженную работу.

«Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало», — написал глава области.

Ранее в Сети появились сообщения, что ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью восьми беспилотников типа «Лютый» с фугасными зарядами. У трех из них не взорвалась боевая часть заряда. По данным Telegram-канала Shot, украинские военные могли запустить дроны с территории Хмельницкой области.