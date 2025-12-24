Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Токмаке

Украинский дрон атаковал пятиэтажный многоквартирный дом в городе Токмак Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, из-за удара в доме повредилось остекление. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

«В Пологах в результате атак БПЛА пострадали два человека — граждане 1963 и 1964 года рождения. Они госпитализированы. Также поврежден жилой частный дом и уничтожен гражданский автомобиль», — добавил Балицкий.

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников два частных жилых дома и легковой автомобиль в Каменке-Днепровской, люди не пострадали. Все службы работают в штатном режиме.

В ночь на 24 декабря средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 23 украинских БПЛА. Их уничтожили в Крыму, Оренбургской, Калужской, Брянской, Белгородской областях, в Московском регионе и Башкирии.