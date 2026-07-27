Беспилотник ВСУ сбили в небе над Калужской областью

Утром 27 июля в небе над Калужской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Малоярославецкого муниципального округа», — написал он.

На месте ЧП работает оперативная группа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 276 БПЛА противника над российскими регионами.

Дроны сбивали над Ярославской, Тульской, Ростовской Воронежской и другими областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.