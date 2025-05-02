Беспилотник ВСУ сбили ночью в Брянской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Системы ПВО за ночь нейтрализовали над российскими регионами 121 дрон ВСУ. Аппараты уничтожили над Крымом, Черным и Азовским морями, Краснодарским краем, Орловской, Брянской и Белгородской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что украинские боевики пытались атаковать город. Обломки беспилотников рухнули в море, вдали от берега.