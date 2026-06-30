Беспилотник ВСУ с колонкой три ночи транслировал фейки об эвакуации в Энергодаре

В Энергодаре третью ночь подряд украинский беспилотник с колонкой транслирует фейки об эвакуации жителей. Об этом сообщил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

«Минувшей ночью снова летал дрон с колонкой. Провокации противника продолжаются», — сказал Пухов.

Он пояснил, что украинские военные запускают беспилотник в темное время суток с 28 июня и передают ложную информацию о якобы проводимой эвакуации. Пухов назвал эти действия циничной уловкой.

В администрации города сказали, что провокации направлены на психологическое давление на местных жителей. По словам мэра Энергодара, минувшей ночью беспилотник снова летал над городом. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

Ранее Пухов заявлял, что ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару. По его словам, украинские военные стали целенаправленно бить по микроавтобусам, грузовикам и генераторным установкам.