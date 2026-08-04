Беспилотник ВСУ намеренно ударил по пожарной машине в Белгородской области

Оперштаб: FPV-дрон ударил по пожарной машине в Шебекине, есть раненые

В городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал пожарную машину, пятеро огнеборцев пострадали. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе» .

Пожарный расчет тушил грузовой автомобиль, загоревшийся из-за удара FPV-дрона. Выполнив задачу, сотрудники МЧС сели в служебную машину и собрались уехать с места происшествия. В это время их атаковал еще один беспилотник.

Пятеро пожарных получили ранения. Их доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

За прошедшие сутки в Белгородской области погиб мужчина и пострадали 24 мирных жителя. Среди раненых — трехлетний малыш, он находится в детской областной клинической больнице в тяжелом состоянии.