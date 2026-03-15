Беспилотник ВСУ атаковал Саранск

В ночь на 15 марта украинский беспилотник атаковал столицу Мордовии Саранск. Об этом сообщил официальный телеграм-канал республики.

По предварительной информации, в результате удара пострадавших нет.

«Для ликвидации последствий задействовали необходимые средства и силы. На территории работают экстренные и оперативные службы», — заявили в пресс-службе.

Власти Мордовии напомнили о недопустимости публикации последствий прилетов или работы средств противовоздушной обороны.

«Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено. За нарушение запрета гражданам грозит административное наказание», — добавили в сообщении.

Ранее после атаки дрона пострадал многоквартирный дом в Волгограде, в некоторых квартирах нарушилось остекление. Губернатор Андрей Бочаров поручил подготовить пункты временного размещения для жильцов.