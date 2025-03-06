Беспилотник влетел в жилой дом в Воронежской области

Baza: БПЛА попал в дом в поселке Опыт под Воронежем

Украинский беспилотник влетел в жилой дом в воронежском поселке Опыт и взорвался. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Дрон атаковал здание, когда внутри находилась женщина. Обошлось без пострадавших. Второй жилец дома — мужчина пенсионер — уцелел благодаря тому, что ушел ночью в гараж.

«Было около двух ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил Соловьева, и тут как рвануло», — рассказал он каналу.

Дрон влетел прямо в крышу дома. Несмотря на детонацию, пожара на возникло.

Информацию об атаке БПЛА подтвердил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, военные засекли и нейтрализовали в Воронежской области один дрон. Из-за беспилотника повреждения получило одно строение.

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — добавил Гусев.

Ранее украинский БПЛА уничтожили в Макеевке. Системы ПВО перехватили дрон Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района.