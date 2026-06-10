Беспилотник ударил по машине скорой в ЛНР, водитель погиб

Украинский БПЛА атаковал автомобиль скорой в Луганской Народной Республике. В результате погиб водитель, сообщил в «Максе» глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что беспилотник ударил по транспорту на участке автодороги Троицкое — Сватово. Автомобиль скорой вез пациента в больницу. Из-за атаки он и фельдшер получили ранения.

«Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение и находятся под наблюдением медиков», — отметил Пасечник.

В этот же день украинские боевики атаковали с помощью БПЛА пассажирский автобус под Мелитополем. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обошлось без пострадавших.

В автобусе в момент удара находились девять человек: водитель и восемь пассажиров. Транспорт двигался по маршруту Мелитополь — село Великая Белозерка.