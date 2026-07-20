Беспилотник ударил по авто в ЛНР, погиб мужчина

Боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников Луганскую Народную Республику (ЛНР). В результате погибли двое мужчин, заявил в своем телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

В результате налета 19 июля пострадала машина МЧС, возвращавшаяся после тушения пожара. Пострадали четверо спасателей, один погиб.

Также украинские войска ударили по машине в Каменнобродском районе Луганска. Из-за атаки погиб мужчина.

«Через неделю ему исполнилось бы 30 лет… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Пасечник.

В Стаханове ранения получил 60-летний мужчина, а в Кременском муниципальном округе — 65-летняя женщина. Всего за сутки системы противовоздушной обороны нейтрализовали более 40 воздушных целей.

Ночью военные отразили в регионах налет 381 украинского беспилотника самолетного типа. Атакам подверглись Крым, Краснодарский край, Московский регион, Белгородская, Волгоградская, Брянская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая и другие области.