Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

«Около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

Атаку отразили дежурными средствами ПВО. Дрон сбили в Белгородской области.

Режим ракетной опасности действовал в регионе с раннего утра. Власти призвали жителей спуститься в убежища или укрыться в помещениях без окон, например, в ванных комнатах и коридорах.

Президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону для защиты от прилетов с территории Украины. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что для этого необходим коридор, который отодвинет противника за пределы досягаемости средств поражения.