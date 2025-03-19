Беспилотник самолетного типа сбили ночью в Брянской области

Системы противовоздушной обороны в ночь на 19 марта нейтрализовали в Брянской области беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — отметил он.

Губернатор также поблагодарил российских военнослужащих за эффективную защиту российских территорий.

По его словам, обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Ночью жители Краснодарского края сообщили о раздавшихся в регионе взрывах. В Сети появилась информация, что украинские боевики с помощью дронов атаковали нефтебазу в Кропоткине. Три-четыре взрыва прозвучали примерно в 03:00. По предварительным данным, на объекте после атаки БПЛА начался пожар.