Беспилотник рухнул на проезжую часть в Смоленской области

Baza: в Ельне украинский БПЛА упал на дорогу и загорелся

Сбитый дрон рухнул на автодорогу в городе Ельня в Смоленской области. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza .

После падения обломков беспилотника на дороге вспыхнул пожар. На место прибыли спасатели. Пострадавших в результате происшествия нет, добавил источник канала.

По данным губернатора региона Василия Анохина, в общей сложности минувшей ночью средства ПВО уничтожили семь беспилотников противника в Ельне и Рославле.

Утром 18 сентября Минобороны сообщило о 54 сбитых за ночь украинских дронах. Их ликвидировали над пятью регионами страны.

Под Курском военные в ночь на 18 сентября сбили две украинские ракеты и 27 дронов. Информация о пострадавших из-за ЧП не поступала.

Губернатор региона Алексей Смирнов напомнил жителям о том, что приближаться к обломкам снарядов и БПЛА. категорически нельзя.