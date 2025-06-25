Беспилотник протаранил спорткомплекс в Таганроге

Российские военные отражают атаку с воздуха на Ростовскую область. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уже сбили несколько дронов Украины в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

Один из сбитых беспилотников протаранил спорткомплекс «Авангард» в Таганроге. Начался пожар на крыше, его площадь составила 30 квадратных метров. Обрушилась стена.

Обломки другого дрона посекли крышу склада в портовой зоне Азова. Рядом начался небольшой пожар в камышах.

Во всех случаях никто не пострадал. На места происшествий прибыли аварийные службы, возгорания удалось быстро ликвидировать. Сейчас специалисты продолжают уточнять данные о последствиях атаки на земле.

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении 22 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Взрывы были слышны в Татарстане, также дроны сбили в Белгородской, Ульяновской и Саратовской областях.

О массированной атаке беспилотников на Херсонскую область сообщил и местный глава Владимир Сальдо. Как передавал RT, силы ПВО уничтожили здесь несколько БПЛА.