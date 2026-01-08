Беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае

Обломки рухнувшего беспилотника повредили остекление жилого дома в станице Северской в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщил владелец постройки.

Он показал фотографии с последствиями падения БПЛА.

В оперштабе Кубани подтвердили, что ночью регион подвергся налету беспилотников, в результате которого повреждения получили три постройки. Во всех случая обошлось без пострадавших, на местах ЧП работают специальные службы.

«В частном доме выбило остекление. В одном из магазинов также разбиты стекла, повреждена крыша и ограждение. В СТО — крыша и остекление», — добавили в оперштабе.

Также из-за атаки повреждения получила линия электропередачи в станице Северской. От упавшего дрона загорелся камыш, пожар оперативно потушили.

Специалисты устранили повреждение кабеля и восстановили электроснабжение.

Утром 8 января средства ПВО нейтрализовали в Краснодарском крае 11 украинских дронов. Их уничтожили в период с 7:00 до 9:00.