Беспилотник повредил здание в Тамале Пензенской области

Обломки беспилотника повредили крышу нежилого здания и выбили стекла в жилом доме в поселке Тамала в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале .

ЧП случилось сегодня около часа ночи. Взрывная волна от падения обломков повредила остекление в расположенном рядом многоквартирном доме.

На месте работают все экстренные службы, территория оцепили. По предварительным данным, в результате падения никто не пострадал.

«Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — заверил губернатор.

Он также попросил местных жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Накануне, в ночь на 26 ноября, более 10 взрывов прогремели в Чувашии, местные жители всю ночь слышали громкие звуки. Осколки беспилотников повредили два жилых дома, также пострадали два жителя.