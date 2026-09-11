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    Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области

    Фото: РИА «Новости»

    БПЛА попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Дрон влетел в здание, где располагаются избирательная комиссия, комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы» и информационная продукция, рано утром 11 сентября.

    «Слава богу, в пять утра никого не было, жертв нет», — подчеркнула глава ЦИК.

    Беспилотник разрушил часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждения получили межкомнатные двери, выбиты оконные стекла.

    Как отметила Памфилова, Украина хочет сорвать выборы в стране, а своих не проводит.

    «Мошенники продолжают наращивать усилия по дискредитации выборов в России и нанесению им урона», — добавила глава ЦИК.

    Ранее стало известно, что обломки 51 БПЛА повредили авто и дома в нижегородском Дзержинске.