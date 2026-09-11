Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области

БПЛА попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании. По предварительным данным, никто не пострадал.

Дрон влетел в здание, где располагаются избирательная комиссия, комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы» и информационная продукция, рано утром 11 сентября.

«Слава богу, в пять утра никого не было, жертв нет», — подчеркнула глава ЦИК.

Беспилотник разрушил часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждения получили межкомнатные двери, выбиты оконные стекла.

Как отметила Памфилова, Украина хочет сорвать выборы в стране, а своих не проводит.

«Мошенники продолжают наращивать усилия по дискредитации выборов в России и нанесению им урона», — добавила глава ЦИК.

Ранее стало известно, что обломки 51 БПЛА повредили авто и дома в нижегородском Дзержинске.