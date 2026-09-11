Обломки 51 БПЛА повредили дома и автомобили в Нижегородской области

Никитин: обломки 51 БПЛА повредили дома и автомобили в Дзержинске

Обломки сбитых беспилотников повредили многоквартирные и частные дома, автомобили и другие объекты в Дзержинске. За ночь над Нижегородской областью нейтрализовали 51 дрон, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Налет отразили силы Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН». По предварительным данным, никто не пострадал.

Специалисты продолжают оценивать ущерб, на местах падения обломков работают экстренные службы. Глава региона пообещал, что местным жителям, чьи дома или машины получили повреждения, окажут помощь.

Ранее стало известно, что ночью над территорией России сбили 777 БПЛА. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что в регионе уничтожили более 90 беспилотников, а также ракеты. Повреждения получили хозяйственные постройки и 10 частных домов, пострадавших нет.