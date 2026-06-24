В Сумской области расчет FPV-беспилотников 34-й бригады группировки «Север» нашел и ликвидировал самоходную установку ВСУ «Богдана». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир роты с позывным Грот.

«В Сумской области расчет беспилотных летательных аппаратов в результате нескольких огневых ударов при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожил украинскую самоходную гаубицу „Богдана“», — сказал он.

Военный подчеркнул, что артиллерийскую установку нашли благодаря слаженной работе подразделений, занимающихся разведывательной деятельностью и управлением ударными БПЛА.

Ранее пес Дизель в зоне специальной военной операции ценой своей жизни спас от украинского беспилотника четверых российских военных. Он прыгал на птиц, когда дрон противника заметил солдат. Аппарат направился в их сторону и когда полетел в цель — пес в прыжке перехватил его.