Беспилотник «Иноходец» впервые поразил американскую установку РСЗО

Российские военные впервые уничтожили американскую пусковую установку РСЗО M270 MLRS с помощью ударного беспилотника «Иноходец». Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

В Минобороны также сообщали об уничтожении американской установки на границе Сумской и Курской областей у населенного пункта Новый Путь.

«После определения и подтверждения точных координат командованием было принято решение о точечном огневом воздействии», — отметили в ведомстве.

В результате ракетного удара противник потерял боекомплект, в который входили около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и 10 солдат.

Ранее бойцы Росгвардии уничтожили группу украинских боевиков, пытавшихся спрятаться в лесополосе в Курской области. О том, что в лесу прячутся украинские солдаты, российским военным сообщили местные жители. Противника удалось вычислить с помощью беспилотника.