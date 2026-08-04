Беспилотник частично повредил стену склада Wildberries в Тверской области

Фрагменты БПЛА рухнули на складской комплекс Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. Об этом в «Максе» сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Он уточнил, что из-за ЧП стена склада частично повредилась. В результате налета БПЛА обошлось без пострадавших, на место прибыли экстренные службы.

«Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — добавил врио губернатора.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подтвердил, что с 27 июля по 2 августа атакам со стороны украинских боевиков подверглись склады Wildberries в пяти регионах. Пострадали центры в Пензенской, Рязанской, Волгоградской и Самарской областях, а также в Удмуртии.

Под Пензой травмы получили четыре человека, вспыхнул пожар на площади в 62 тысячи квадратных метров. В Рязанской области произошло частичное обрушение конструкций, пострадали четверо.