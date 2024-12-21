Беспилотник, атаковавший предприятие в Казани, не достиг цели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана.

«В промышленное предприятие не попал», — заявили там.

Всего столицу Татарстана, по предварительным данным, атаковали восемь беспилотников. Из них шесть ударов пришлись на жилые массивы, в частности, два дрона ударили по ЖК «Лазурные небеса» и еще один повредил верхушку ЖК «Манхэттен». В трех жилых домах вспыхнули пожары. Погибших и пострадавших нет.

Аэропорты Казани, а также Ижевска и Саратова временно закрылись, не принимают и не отправляют рейсы.

По сообщению министерства обороны, атака проходила в три волны с разных направлений. При этом часть беспилотников удалось сбить, а часть — подавить средствами радиоэлектронной борьбы.