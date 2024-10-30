Беспилотник атаковал Железногорск в Курской области. Главное о последствиях

Украинские беспилотники ночью попытались атаковать Курскую область. Системы ПВО сбили их, и часть обломков упали на территории Железногорска. О последствиях рассказал губернатор области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он заявил, что загорелись сухая трава и крыша одного из административных зданий, но пожары удалось быстро потушить. Губернатор предупредил жителей, чтобы они не приближались к обломкам дронов и вызывали экстренные службы.

Администрация города сообщила, что улицу Ленина временно перекрыли, чтобы убрать с нее обломки. Жителей призвали соблюдать спокойствие и заранее выбирать маршруты объезда. Кроме того, им напомнили ни в коем случае не снимать последствия атак, чтобы не помогать противнику.

Всего, по данным Министерства обороны, за прошедшую ночь сбили 23 украинских беспилотника, в том числе пять — над Курской областью. Также системы ПВО срабатывали в Ростовской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что обломки дрона взорвались на оживленном автомобильном кольце в Железногорске. Водители только чудом не получили травм.