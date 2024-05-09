Беспилотник атаковал промышленную зону в Башкирии | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 12:25 Беспилотник атаковал промышленную зону в Башкирии Хабиров: установка «Газпромнефтехим Салавата» задымилась после атаки дрона

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Беспилотник 9 мая атаковал промышленную зону в Салавате, после чего произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпромнефтехим Салават». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он назвал атаку провокацией. Однако происшествие не повлияло на работу нефтехимического комплекса.

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«Предприятие работает в штатном режиме», — написал Хабиров.

На месте происшествия находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств. О возможных разрушениях глава республики не сказал.

Украинские военнослужащие в последнее время пытаются атаковать нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России. В конце апреля они запустили три беспилотника в сторону нефтебазы города Людиново в Калужской области. Средства ПВО устранили угрозу.