Беспилотник атаковал промышленную зону в Башкирии | 360°

09 мая 2024, 12:25
Беспилотник атаковал промышленную зону в Башкирии
Хабиров: установка «Газпромнефтехим Салавата» задымилась после атаки дрона
Беспилотник 9 мая атаковал промышленную зону в Салавате, после чего произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпромнефтехим Салават». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Он назвал атаку провокацией. Однако происшествие не повлияло на работу нефтехимического комплекса.
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«Предприятие работает в штатном режиме», — написал Хабиров.
На месте происшествия находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств. О возможных разрушениях глава республики не сказал.
Украинские военнослужащие в последнее время пытаются атаковать нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России. В конце апреля они запустили три беспилотника в сторону нефтебазы города Людиново в Калужской области. Средства ПВО устранили угрозу.
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