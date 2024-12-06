Вооруженные силы Украины, организовав в августе химическую атаку на Курскую область, вновь проявили изуверство. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, организованный с молчаливого согласия западных кураторов», — сказал он.

Он назвал действия украинских войск «международным преступлением против мирных жителей», за которое ответственен лично президент Владимир Зеленский.

По мнению депутата, именно украинский лидер отдает приказ в отношении мирных городов и населения на подобные атаки. Таким образом, киевский режим попрал все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений.

Шеремет считает, что Зеленский должен получить «пожизненный срок, как откровенный военный преступник».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ готовят атаки химическим оружием против жителей региона.