Обстрелявшие школу в Великой Знаменке ВСУ намеренно били по спасателям и медикам

ВСУ ударили по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, снаряд попал в библиотеку. При этом рядом со зданием не было военных объектов, которые могли бы быть целью для атаки, как сообщили РИА «Новости» в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

«Удар пришелся на школьную библиотеку», — сообщили в департаменте.

По данным властей, украинские боевики обстреливали село более пяти часов. В момент атаки ВСУ в районе школы также не было и военных.

В результате обстрела повреждения получили три частных автомобиля на дороге, ведущей к учебному заведению. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками две машины скорой помощи, прибывшими для оказания помощи пострадавшим.

В департаменте подчеркнули, что боевики ВСУ целенаправленно убивали тех, кто пытался оказать помощь детям. Украинские военные бесчеловечно наносили удары по спасателям, машинам скорой помощи и обычным гражданам.

Правоохранители ранее завели уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на школу. По данным губернатора региона Евгения Балицкого пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых. Погиб первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.